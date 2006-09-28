Родил по приказу – получил УАЗ

Губернатор Ульянов­ской области Сергей Морозов призвал чиновников областной админист­рации личным примером способствовать улучшению рождаемости в области. Давая старт акции «Роди патриота в День России», губернатор заявил, что готов предоставить выходной тем чиновникам, которые этот день посвятят исполнению супружеского долга. И если в День независимости России - 12 июня 2007 года - у них родится ребенок, чиновникам обещано повышение по службе и возможность получить главный приз акции - автомобиль «УАЗ-Патриот».

На тех же условиях в акции «Роди патриота» участвуют все жители Ульяновской области. Проводится она во второй раз и, как считают в администрации, дает положительные результаты. Так, в этом году в День России на родине Ильича родилось 26 малышей, а за последующие пять дней - еще 127. Это на 30 малышей больше, чем в обычную неделю. Родителям всех новорожденных были вручены подарки, а главный приз - УАЗ - получили Николай и Людмила Ионовы, у которых родился четвертый ребенок, дочка Иона.

Демографическая ситуация в Ульяновской области ужасная: уже 10 лет каждый год теряется население практически целого района. Потому в дополнение к мерам, предложенным Президентом России, ульяновцы добавляют свои. Это плюс 2 000 рублей к федеральному единовременному пособию на ребенка, дополнительные выплаты по уходу за ребенком неработающим женщинам и детям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Глава области каждую неделю лично просматривает списки родившихся, вступивших в брак и очень гордится, если эти цифры выше количества умерших и разведенных.