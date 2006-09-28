//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

Родил по приказу – получил УАЗ

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Кира ИВАНОВА ]

Родил по приказу – получил УАЗ

Губернатор Ульянов­ской области Сергей Морозов призвал чиновников областной админист­рации личным примером способствовать улучшению рождаемости в области. Давая старт акции «Роди патриота в День России», губернатор заявил, что готов предоставить выходной тем чиновникам, которые этот день посвятят исполнению супружеского долга. И если в День независимости России - 12 июня 2007 года - у них родится ребенок, чиновникам обещано повышение по службе и возможность получить главный приз акции - автомобиль «УАЗ-Патриот».

На тех же условиях в акции «Роди патриота» участвуют все жители Ульяновской области. Проводится она во второй раз и, как считают в администрации, дает положительные результаты. Так, в этом году в День России на родине Ильича родилось 26 малышей, а за последующие пять дней - еще 127. Это на 30 малышей больше, чем в обычную неделю. Родителям всех новорожденных были вручены подарки, а главный приз - УАЗ - получили Николай и Людмила Ионовы, у которых родился четвертый ребенок, дочка Иона.

Демографическая ситуация в Ульяновской области ужасная: уже 10 лет каждый год теряется население практически целого района. Потому в дополнение к мерам, предложенным Президентом России, ульяновцы добавляют свои. Это плюс 2 000 рублей к федеральному единовременному пособию на ребенка, дополнительные выплаты по уходу за ребенком неработающим женщинам и детям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Глава области каждую неделю лично просматривает списки родившихся, вступивших в брак и очень гордится, если эти цифры выше количества умерших и разведенных.

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Столтенберг объяснил, почему Крым вернулся в состав России

Столтенберг объяснил, почему Крым вернулся в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Крым вошел в состав РФ. Об этом политик сообщил в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии.

//В мире

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал украинские регионы, которые могут выйти из состава бывшей советской республики вслед за Крымом. По данному вопросу Липовой высказался в разговоре со СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка завершили заплыв через Байкал 6 августа в 4:35 утра по местному времени. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такую дистанцию.

//Происшествия

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Утром во вторник, 6 августа, стало известно, что на складе боеприпасов в Ачинском районе прекратилась детонация снарядов. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Спецпредставитель ЛНР озвучил обязательное условие прекращения войны в Донбассе

Спецпредставитель ЛНР озвучил обязательное условие прекращения войны в Донбассе

Родион Мирошник, специальный представитель самопровозглашенной ЛНР на мирных переговорах в Минске, обозначил в телеэфире обязательное условие прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото в женственном платье на отдыхе в Париже

Лера Кудрявцева показала фото в женственном платье на отдыхе в Париже

Известная телеведущая Лера Кудрявцева решила отдохнуть от дождливой и пасмурной Москвы в Париже. Знаменитость поделилась с поклонниками яркими кадрами из путешествия и рассказала о своём времяпрепровождении.

//Новости СМИ2

//В мире

В Крыму объяснили генсеку НАТО истинную причину воссоединения полуострова с Россией

В Крыму объяснили генсеку НАТО истинную причину воссоединения полуострова с Россией

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель объяснил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу истинную причину воссоединения полуострова с Россией.

//Общество

Россия в смуте

Россия в смуте

В результате перестроечных реформ М. С. Горбачёва и последующих за ними преобразований Россия оказалась в такой же трудной политической и социально-экономической ситуации, что и во время Смуты четыреста лет назад.

//Происшествия

Несколько человек попали в полицию после драки на юго-востоке Москвы

Несколько человек попали в полицию после драки на юго-востоке Москвы

После драки у станции метро "Площадь Ильича" на юго-востоке столицы несколько человек попали в полицию. Эту информацию утром во вторник, 6 августа, предоставили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

//В мире

СМИ: пожилая жительница США предотвратила массовую бойню в Техасе

СМИ: пожилая жительница США предотвратила массовую бойню в Техасе

Пожилая жительница США смогла предотвратить массовую бойню в Техасе. Согласно последней информации, женщина узнала, что ее 19-летний внук приобрел АК-47 и намерен "пострелять в местном отеле".

//Происшествия

На детской площадке в Санкт-Петербурге собака напала на девочку

На детской площадке в Санкт-Петербурге собака напала на девочку

Во вторник, 6 августа, стало известно, что на детской площадке в Санкт-Петербурге собака напала на девочку. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

//Происшествия

В Красноярск прибыла первая группа людей из Ачинска

В Красноярск прибыла первая группа людей из Ачинска

Во вторник, 6 августа, ранним утром в Красноярск из Ачинска прибыла первая электричка с людьми, эвакуированными из поселков, рядом с которыми произошёл взрыв на складе боеприпасов. Уточняется, что на станции их уже ожидали спасатели и автобусы.

//Новости партнеров

//В мире

Роухани: война с Ираном стала бы "матерью всех войн"

Роухани: война с Ираном стала бы "матерью всех войн"

Иранский лидер Хасан Роухани в рамках своего выступления на встрече с руководством МИД страны сделал резонансное заявление. По словам политика, война с Ираном стала бы "матерью всех войн".

//Шоу-бизнес

Лолита высказалась о лопнувшем на концерте комбинезоне Дженнифер Лопес

Лолита высказалась о лопнувшем на концерте комбинезоне Дженнифер Лопес

Знаменитая российская певица Лолита высказалась о лопнувшем костюме Дженнифер Лопес во время концерта в Москве 4 августа. Данный конфуз случился, когда артистка исполняла одну из композиций.

//Происшествия

В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском

В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков назвал возможную причину взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, которые произошли в понедельник, 5 августа.

//Общество

Чиновники просят увеличить им командировочные

Чиновники просят увеличить им командировочные

Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания просит увеличить сумму командировочных, поскольку чиновники сталкиваются с дополнительными расходами.

//В мире

Четыре вероятных сценария начала Третьей мировой войны перечислили аналитики

Четыре вероятных сценария начала Третьей мировой войны перечислили аналитики

Эксперты в области международной безопасности обозначили четыре возможных сценария начала Третьей мировой войны. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Общество

Вступил в силу пакет законов об ужесточении наказания за непропуск "скорой"

Вступил в силу пакет законов об ужесточении наказания за непропуск "скорой"

Во вторник, 6 августа, в России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медицинских работников. Соответствующая норма появилась в УК РФ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
2

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
3

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики
4

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года
5

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры