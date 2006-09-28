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Появится купюра Степана Бандеры

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Появится купюра Степана Бандеры

Национальный банк Украины объявил о введении банкноты номиналом 500 гривен. Банкнота должна появиться в конце 2006 г. Прошел слух, что на купюрах будет изображен самый известный украинский националист Степан Бандера, погибший в октябре 1959 г. в Мюнхене от рук сотрудника КГБ.

Бандера прославился тем, что с помощью абвера создал украинский легион «Нахтигаль» («Соловей»). Стоял он и у истоков УПА (Украин­ская повстанческая армия) и ОУН (Организация украинских националистов). Приказ об устранении Бандеры отдал лично председатель КГБ СССР Александр Шелепин. Бандера был отравлен цианистым калием.

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