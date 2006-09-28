В убийстве банкира Козлова появился китайский след?

По последним данным, сразу в нескольких центральных российских областях - Тверской, Ивановской, Ярославской и Костромской - идет активная скупка крупных земельных паев. Некая фирма, зарегистрированная в Швейцарии, покупает крестьянские наделы по 1000 рублей за гектар.

Покупает сразу оптом, счет идет на сотни тысяч гектаров. Эта компания позиционирует себя в роли крупного участника сельскохозяйственного рынка.

Однако все скупаемые земли находятся в зоне так называемого рискованного земледелия. Возникает вопрос. Зачем этой фирме вкладывать пусть и не очень большие деньги, по меркам бизнеса, в достаточно сомнительное дело?

Еще один факт. Около года назад к одному из бывших крупных менеджеров Центробанка обратились с предложением возглавить новый, правда, среднего уровня банк. Несколько уточняющих вопросов, и экс-чиновник узнал, что сумма, планируемая к закачиванию в эту кредитную организацию, составляет ни много ни мало 10 миллиардов долларов.

Озадаченный банкир в ответ на вопрос, откуда такие деньги, услышал фразу - деньги китайские. После недолгих раздумий бывший чиновник на это предложение ответил отказом.

Если сопоставить эти два события - скупку земель и открытие мелкого банка с капитализацией в 10 миллиардов долларов - то можно предположить следующее: согласно не так давно принятому закону о земле, собственник земли может заложить ее в банке.

Не вовремя выплаченный залог - и собственность переходит в распоряжение банка. А дальше может произойти следующее. Последние несколько лет в вышеназванных регионах все чаще стали появляться представители Китайской Народной Республики.

Совершенно законно они могут обращаться в банк с китай­ским капиталом, покупать землю и делать на ней все, что им вздумается.

Андрея Козлова еще по работе с Егором Гайдаром знали как приверженца проамериканской системы управления. Агрессивную и полукриминальную экспансию китай­ского капитала в российскую экономику он вместе с главой Центрабанка Сергеем Игнатьевым и министром финансов Алексеем Кудриным не приветствовал и яростно против нее выступал.

И именно первый зампред ЦБ по надзору за банками мог своим собственным распоряжением перекрыть доступ капиталам из Китая в российскую банковскую систему. А это уже очень серьезный мотив для его устранения.