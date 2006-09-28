//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

В убийстве банкира Козлова появился китайский след?

№ 21(21) от 28.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

В убийстве банкира Козлова появился китайский след?

По последним данным, сразу в нескольких центральных российских областях - Тверской, Ивановской, Ярославской и Костромской - идет активная скупка крупных земельных паев. Некая фирма, зарегистрированная в Швейцарии, покупает крестьянские наделы по 1000 рублей за гектар.

Покупает сразу оптом, счет идет на сотни тысяч гектаров. Эта компания позиционирует себя в роли крупного участника сельскохозяйственного рынка.

Однако все скупаемые земли находятся в зоне так называемого рискованного земледелия. Возникает вопрос. Зачем этой фирме вкладывать пусть и не очень большие деньги, по меркам бизнеса, в достаточно сомнительное дело?

Еще один факт. Около года назад к одному из бывших крупных менеджеров Центробанка обратились с предложением возглавить новый, правда, среднего уровня банк. Несколько уточняющих вопросов, и экс-чиновник узнал, что сумма, планируемая к закачиванию в эту кредитную организацию, составляет ни много ни мало 10 миллиардов долларов.

Озадаченный банкир в ответ на вопрос, откуда такие деньги, услышал фразу - деньги китайские. После недолгих раздумий бывший чиновник на это предложение ответил отказом.

Если сопоставить эти два события - скупку земель и открытие мелкого банка с капитализацией в 10 миллиардов долларов - то можно предположить следующее: согласно не так давно принятому закону о земле, собственник земли может заложить ее в банке.

Не вовремя выплаченный залог - и собственность переходит в распоряжение банка. А дальше может произойти следующее. Последние несколько лет в вышеназванных регионах все чаще стали появляться представители Китайской Народной Республики.

Совершенно законно они могут обращаться в банк с китай­ским капиталом, покупать землю и делать на ней все, что им вздумается.

Андрея Козлова еще по работе с Егором Гайдаром знали как приверженца проамериканской системы управления. Агрессивную и полукриминальную экспансию китай­ского капитала в российскую экономику он вместе с главой Центрабанка Сергеем Игнатьевым и министром финансов Алексеем Кудриным не приветствовал и яростно против нее выступал.

И именно первый зампред ЦБ по надзору за банками мог своим собственным распоряжением перекрыть доступ капиталам из Китая в российскую банковскую систему. А это уже очень серьезный мотив для его устранения.

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Столтенберг объяснил, почему Крым вернулся в состав России

Столтенберг объяснил, почему Крым вернулся в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Крым вошел в состав РФ. Об этом политик сообщил в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка завершили заплыв через Байкал 6 августа в 4:35 утра по местному времени. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такую дистанцию.

//Происшествия

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Утром во вторник, 6 августа, стало известно, что на складе боеприпасов в Ачинском районе прекратилась детонация снарядов. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Спецпредставитель ЛНР озвучил обязательное условие прекращения войны в Донбассе

Спецпредставитель ЛНР озвучил обязательное условие прекращения войны в Донбассе

Родион Мирошник, специальный представитель самопровозглашенной ЛНР на мирных переговорах в Минске, обозначил в телеэфире обязательное условие прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Шоу-бизнес

Лолита высказалась о лопнувшем на концерте комбинезоне Дженнифер Лопес

Лолита высказалась о лопнувшем на концерте комбинезоне Дженнифер Лопес

Знаменитая российская певица Лолита высказалась о лопнувшем костюме Дженнифер Лопес во время концерта в Москве 4 августа. Данный конфуз случился, когда артистка исполняла одну из композиций.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском

В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков назвал возможную причину взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, которые произошли в понедельник, 5 августа.

//Общество

Чиновники просят увеличить им командировочные

Чиновники просят увеличить им командировочные

Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания просит увеличить сумму командировочных, поскольку чиновники сталкиваются с дополнительными расходами.

//В мире

Четыре вероятных сценария начала Третьей мировой войны перечислили аналитики

Четыре вероятных сценария начала Третьей мировой войны перечислили аналитики

Эксперты в области международной безопасности обозначили четыре возможных сценария начала Третьей мировой войны. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Общество

Вступил в силу пакет законов об ужесточении наказания за непропуск "скорой"

Вступил в силу пакет законов об ужесточении наказания за непропуск "скорой"

Во вторник, 6 августа, в России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медицинских работников. Соответствующая норма появилась в УК РФ.

//Общество

Стало известно, какие сладости являются самыми популярными у россиян

Стало известно, какие сладости являются самыми популярными у россиян

Проведено исследование, в рамках которого стало известно, какие сладости являлись наиболее популярными у россиян в июле. Анализ был осуществлен на основе обработки фискальных данных с касс.

//В мире

В Тихом океане нашли подлодку, пропавшую около 80 лет назад

В Тихом океане нашли подлодку, пропавшую около 80 лет назад

В Тихом океане нашли подводную лодку USS Grunion, которая затонула около восьмидесяти лет назад во время выполнения боевого задания. Отмечается, что на дне был обнаружен только фрагмент субмарины.

//Новости партнеров

//В мире

В Индии автобус с 18 детьми сорвался в ущелье

В Индии автобус с 18 детьми сорвался в ущелье

В Индии в ущелье скатился автобус, в салоне которого находились восемнадцать детей. Соответствующую информацию предоставил во вторник местный центр по смягчению и ликвидации последствий бедствий.

//Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП под Рязанью

Семь человек погибли в результате ДТП под Рязанью

В Рязанской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника. Согласно последней информации, в результате аварии погибли семь человек.

//Шоу-бизнес

СМИ: вдова Децла отказалась проводить ДНК-экспертизу сына

СМИ: вдова Децла отказалась проводить ДНК-экспертизу сына

Скандалы в семье покойного рэпера Децла не утихают. Согласно последней информации, вдова артиста Юлия Киселева отказалась проводить ДНК-экспертизу, чтобы подтвердить родство своего сына и мужа.

//В мире

Сеул полагает, что КНДР испытала запрещенные ракеты

Сеул полагает, что КНДР испытала запрещенные ракеты

Южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея утром во вторник, 6 августа, испытала баллистические ракеты малого радиуса действия, которые ранее запретил запускать Совет безопасности ООН.

//В мире

Жена хоккеиста Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками

Жена хоккеиста Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками

Супруга знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия недавно попала в больницу. Согласно последней информации, медики ранее выявили у молодой матери проблемы с почками.

//В мире

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского вновь совершили досадную ошибку. На этот раз в публикации случайно назвали главу правительства Индии Нарендру Моди женщиной.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
2

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
3

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики
4

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года
5

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры