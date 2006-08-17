Война бабушек и внучек

ГОВОРЯТ, что в Сибири конфликт отцов и детей перерос в войну бабушек и внучек. Так, на прошлой неделе во дворе частного дома оперативники угрозыска Новосибирской области обнаружили труп 80-летней женщины. Как позже выяснилось, накануне бабушка распивала алкоголь с 16-летней соседкой. По неизвестной причине разгоряченные дамы повздорили, и девушка ударом бутылки проломила голову хозяйке дома. Сыщики не успели прийти в себя от одного конфликта поколений, как врачи Новосибирска сообщили в милицию о другой истории. На этот раз разбушевалась 70-летняя старушка. Ей не понравился 27-летний муж внучки, который в результате поступил в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Ссора также произошла после общения родственников со «злодейкой с наклейкой».