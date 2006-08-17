Избили депутата Глазьева?

КОГДА 12 июля депутат Госдумы Сергей Глазьев был избит на железнодорожном переезде рядом с подмосковным Климовском, этой истории сразу попытались придать политической подтекст. Гарри Каспаров заявил, что Глазьев ехал на радикально-оппозиционную конференцию «Другая Россия», чтобы выступить на ней, но неизвестные ударили по голове, и Глазьев был доставлен в одну из московских больниц.

«Аргументам» удалось выяснить истинные причины инцидента. Дело в том, что на самом деле машина Глазьева обогнала по спецполосе целую колонну автомобилей, стоявших перед железнодорожным переездом, и встала впереди всех, прямо перед носом навороченного джипа. Из джипа повыпрыгивали «пацаны», которым Глазьев на вопрос «Ты что, самый крутой?» показал депутатское удостоверение. Оно не помогло, и г-н Глазьев в результате пострадал не сильно, можно сказать, «отделался легким испугом».