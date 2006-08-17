Татьяна Лиознова выздоравливает

ВСЕХ, кто дружен с нашим замечательным режиссером, создательницей легендарных «Семнадцати мгновений весны» Татьяной Михайловной Лиозновой, неприятно задела публикация в газете «Аргументы и факты» (№32 - 1345), где в интервью с известным артистом Александром Пашутиным при упоминании имени Татьяны Михайловны идут слова «..., царствие ей небесное».

Татьяна Михайловна давно и тяжело болеет, но с болезнью своей борется с поразительным мужеством. Хоронить человека при жизни в такой ситуации тем более бестактно.

Допустим, Александр Пашутин мог ошибиться в разговоре. Но корреспонденты «АиФ» обязаны были проверить его слова. Это нетрудно - в конце концов, есть близкие Татьяны Михайловны, есть Союз кинематографистов, где всегда можно навести справки.

Василий Колошенко, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель

Людмила Лисина, национальный координатор проекта ЮНЕСКО

в России «Дети в нужде»

Мара Быховская, ветеран кино, художник по костюмам многих фильмов Татьяны Лиозновой

Яков Каллер, продюсер, член Союза кинематографистов России

15 АВГУСТА Татьяну Михай­ловну Лиозно­ву выписали из больницы. В Национальном Ме­дико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова она провела две недели, проходя курс лечения в отделении гастроэнтерологии. Ранее предполагалось, что Татьяне Михайловне будет сделана операция, но обследования показали, что необходимости хирургического вмешательства нет. По словам ее лечащего врача Ольги Вячеславовны Соколовой, сейчас состояние всенародно любимого режиссера удовлетворительное и стабильное, прогнозы положительные, и нет оснований опасаться за ее жизнь. Мы по­просили Татьяну Михайловну сказать несколько слов для читателей нашей газеты и всех, кто ждал ее скорейшего выздоровления.

- Татьяна Михайловна, как вы чувствуете себя, как настроение?

- Настроение плохое, потому что моему другу Зурабу не разрешили на машине въехать во двор больницы (улыбается). Спасибо вам за теплую встречу и за цветы. Вы угадали, гвоздики - мои любимые.

- Что вы хотели бы пожелать читателям «Аргументов неделi»?

- Мы находимся в стенах больницы, поэтому, естественно, все мысли у меня сейчас о здоровье. Так что вашим читателям и моим зрителям я хочу пожелать крепкого здоровья и благополучия.