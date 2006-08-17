Басков подарил Ротару на день рождения колье и серьги за 30 тысяч евро

СВОЙ очередной день рождения София Ротару отметила без лишней помпы. Празднество традиционно прошло в Ялте, но не в Никитском ботаническом саду, где располагается ее особняк, а в санатории «Черноморец». На день рождения приехали близкие родственники (внуки и внучки, сын Руслан с супругой Светой и ее матерью), а также крестный отец внучки Сони, бывший госсекретарь Украины и глава штаба Ющенко Александр Зинченко и чета Басковых. Зинченко презентовал любимой певице икону Божьей матери, обрамленную искусственными бриллиантами. Николай Басков со Светланой Шпигель подарили певице набор стоимостью 30 тыс. евро, состоящий из золотого колье и серег из жемчуга. София Ротару сразу же его примерила.

Кстати, Ротару и Баскова объединяет не только то, что они поют на сцене, но и то, что они совмещают пение с политической деятельностью. София Михайловна в марте 2006 г. была №2 в списке «Народного блока Литвина», но блок предыдущего украинского спикера набрал лишь 2,5% и не прошел в Раду. Как не прошла туда и Партия патриотических сил Зинченко (0,1%), с которым Ротару вместе стояла на майдане во время «оранжевой» революции 2004 года. А Николай Басков занимал 4-е место в списке «блока спикеров» в 2003 г. после Селезнева, Миронова и Терешковой, получившего 2%.