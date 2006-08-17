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Ирина Алферова стала княгиней Лиговской

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Ирина Алферова стала княгиней Лиговской

ОДНА из самых красивых и талантливых актрис советско-российского кино Ирина Алферова («Хождение по мукам», 1977 г., «С любимыми не расставайтесь», 1979 г., «ТАСС уполномочен заявить», 1984 г.) сняла­сь в 8-серийной ленте извест­ного кинорежиссера Александ­ра Котта «Печорин». Ирина Ивановна блистательно сыграла роль княгини Лиговской.

В роли Печорина побывал Игорь Петренко, известный зрителю по фильмам «Водитель для Веры», «Звезда». Роль Грушницкого досталась артисту Юрию Колокольникову: он известен зрителю по фильму «В августе 44-го». В образе княжны Мэри предстала Евгения Лоза (первоначально роль Мэри должна была исполнять Чулпан Хаматова, но она отказалась от съемок). Максима Максимовича играет Сергей Никоненко.

Съемки сериала шли в Пятигорске, где великолепно сохранилось здание гостиницы «Найтаки», изображенной в романе «Герой нашего времени» под названием «Ресторация» (именно там на балу встретились княжна Мэри и Печорин). «Печорина» снимали также недалеко от Государственного музея-заповедника Лермонтова, там были установлены декорации, воспроизводящие атмосферу XIX века, оборудован Елизаветинский источник - в прежние времена он был своего рода центром светской жизни. Съемки проводились и внутри домика под камышовой крышей, где жил Михаил Лермонтов, и в Березовском ущелье, а также на Лермонтовской скале под Кисловодском, где была снята сцена дуэли Печорина с Грушницким. Декорации крепости для съемок серии о Максиме Максимыче возводились в Адыгее, а новелла «Тамань» снималась прямо на Таманском полуострове, где были воссоз­даны и станица, и лачуги контрабандистов.

Режиссер Александр Котт известен по таким работам в кино, как «Ехали два шофера», за который он получил приз за лучшую режиссуру на «Киношоке-2001». А также по сериалу «Цирк» и фильму «Конвой PQ-17».

Впервые роман Лермонтова «Герой нашего времени» экранизировали в 1913 году. Последняя же постановка была сделана в 1975 году. В ней были заняты звезды советского кино: роль Печорина исполнил Олег Даль, Грушницкого сыграл Андрей Миронов, а доктора Вернера - Леонид Броневой.

Печорин-Петренко работал в картине в гипсе (в марте с.г. он сломал ногу), роль Печорина Игорь Петренко озвучивал сидя в кресле.

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