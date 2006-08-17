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В Новосибирске ждет приговора модель «Плейбоя»

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Илья ИНЗОВ, «Вечерний Новосибирск» ]

В Новосибирске ждет приговора модель «Плейбоя»

СО СТРАНИЦ этих газет сибирская девушка призывала: «Нет наркотикам!» Под плакатом была подпись, уведомляющая, что фотомодель обращается к молодежи в рамках общенациональной кампании, инициированной Общественной палатой и Госнаркоконтролем России. Все это сопровождалось сообщением - «Борьба с наркотиками обрела свое лицо».

Сначала плакат привлек внимание специалистов только одной неточностью: Госнарко­контроль в ходе админи­стративной реформы давно поменял название и сейчас именуется Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. А затем руководство ФСКН вообще опровергло свою причастность к этой рекламной акции.

Дело в том, что еще в 2004 г. модель Елена Перминова была задержана сотрудниками новосибирского Управления - по обвинению в сбыте наркотиков. В уголовном деле фигурируют два эпизода торговли зельем. Сейчас модель, которая успела засветиться в клипе Димы Билана и недавнем номере «Плейбоя», находится под подпиской о невыезде.

Появление антинаркотической рекламной публикации c изображением обвиняемой Перминовой накануне приговора наркополицейские расценили как попытку оказать «грубое и неприкрытое давление на суд». Наркополицейские также сообщили, что им известны настоящие «рекламодатели», но конкретные имена назвать отказались.

Известно, что в июне 2004 г. новосибирская модель была задержана за сбыт «экстази». Она входила в состав преступной группы по распространению наркотиков. Кроме нее на скамье подсудимых ее бывший возлюбленный Александр Холодков. Он и его товарищ сейчас находятся под стражей.

В суде завершаются прения сторон. Судебный процесс был объявлен открытым, но журналистов в зал не пустили, объясняя это тем, что в момент совершения преступления Елена Перминова была несовершеннолетней. Сама Лена была в окружении московских адвокатов, которые не разрешили сфотографировать свою эффектную клиентку.

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