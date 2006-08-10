Дочь Светланы Томы превратилась в еврейку Рахиль

ПОЧТИ год известный режиссерне мог найти актрису на главную роль в 12-серийном фильме «Тяжелый песок», который снимается по одноименному романуЭтот роман в свое время отказались печатать журналы «Новый мир» и «Дружба народов». Экранизация романа - своего рода завещание писателя друзьям. Лента расскажет о жителях еврейского местечка, города детства Анатолия Рыбакова. Писатель (он умер в 1998 г. в США) очень долго мечтал написать роман о любви.

В основу сюжета легла история, рассказанная ему неким Робертом Купчиком о дедушке-швейцарце, полюбившем юную еврейку из Симферополя. Ради любимой швейцарец перебрался в южный малороссийский городок.

В 1942 г. влюбленных расстреляли, тела бросили в общую могилу. Писатель дал своим героям библейские имена: Иаков и Рахиль и поселил их в Щорсе (до 1935 г. это был город Сновск).

Сценарий написал известный драматург Леонид Зорин («Варшавская мелодия», «Покровские ворота»). Музыку сочинил композитор Александр Журбин («Эскадрон гусар летучих», «Бедная Маша»). В картине - аж 186 персонажей. Главных ролей - 16. В работе над фильмом заняты актеры из Москвы, Киева, Одессы и Ивано-Франковска. Съемки пройдут как в России и Украине, так и в Польше, Румынии и Швейцарии.

Сам Сновск-Щорс к съемкам давно готов, но съемочный период постоянно сдвигался: никак не могли найти акт-рису на роль главной героини. Искали целый год по всему бывшему СССР. Пришлось обратиться даже в зарубежные актерские агентства. Хотели было остановить свой выбор на одной из итальянских кинодив, но все-таки выбрали актрису из России. Ею стала молодая и популярная Ирина Лачина, дочь известной актрисы Светланы Тома («Табор уходит в небо»). Ирина Лачина известна зрителю по таким картинам, как «Тайны дворцовых переворотов», «Леди Бомж», «Леди Босс», «Нежное чудовище». Ирина Лачина - лауреат приза Веры Холодной в номинации

«И божество, и вдохновенье».

В картине «Тяжелый песок» также заняты известные и блистательные Инна Чурикова и Альберт Филозов, Сергей Никоненко и Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Александр Балуев, Игорь Кваша, Владимир Стеклов.

Режиссер Дмитрий Борщевский пока не смог назвать точную дату окончания работы над сериалом «Тяжелый песок». Вполне возможно, картину зритель может увидеть ближе к новому, 2007 году.