ТВЦ все же достанется Первому каналу?

НЕКОТОРОЕ время назад мы говорили о том, что у сильных мира сего проявился интерес к телеканалу ТВЦ. Причина очевидна - телевидение нужно не только суще­ствующей, но и грядущей в недалеком будущем столичной власти. Мы сообщали, что в кулуарах среди основных покупателей называют финансовую группу, близкую экс-министру печати Михаилу Лесину и Первому телеканалу. Появлялась также информация о том, что покупателем может стать бизнесмен и депутат Сулейман Керимов.

И вот недавно в вопросе ТВЦ наступила относительная ясность. Говорят, что Михаил Лесин сосредоточится на других проблемах. В то же время Минкульт будто бы получил письмо Г. Грефа с предложением разработать механизм передачи ТВЦ Первому каналу.

Конечно, ситуация еще будет развиваться. Но принципиально вопрос, кажется, уже решен. В итоге Первый может стать первым уже не в фигуральном выражении. На ТВЦ он получит возможность обкатывать свои проекты. Что вкупе с передачей Первому каналу Телевизионного технического центра позволяет говорить о появлении огромного медиахолдинга.