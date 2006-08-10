Популярные актеры платят налог на «отпускаемость» из театра
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Валерий КУРНОСОВ ]
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ процветание популярных актеров, затребованных кинематографом, часто оказывается рекламным трюком. В некоторых очень известных столичных театрах своих артистов, получающих нескромные гонорары от съемок в сериалах, просят отдавать до 40 процентов прибыли. Так сказать, «на помощь Мельпомене», закрывающей глаза на «шабашки» сотрудников театра. В ответ «шабашники» должны закрыть глаза на финансовые проказы музы театра. Крайними же оказываются кинопродюсеры, которые вынуждены доплачивать нужному актеру негласный налог на «отпускаемость» из театра.
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