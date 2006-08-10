Байкальские шаманы ждут заказ от МЧС

СОВРЕМЕННЫМ словом «мас­тер-класс» называют организаторы выступление шаманов из других стран. Иностранные обряды отличаются от проводимых. Но как говорят сами шаманы, это неваж­но. Главное, чтобы был результат: душа ушла в астрал, и тогда в тело сможет вселиться дух и пообщаться с людьми.

Первый подобный фестиваль прошел в 2002 году. По словам шама­на Виктора Цыдыпова, тогда боги им сказали, что подобные мероприятия надо проводить ежегодно в течение 18 лет. Именно на этом острове. Ольхон шаманы называют сакральным серд­цем Сибири. Здесь, на Шаман-горе, живет небесный покровитель Ольхона. И у него в гостях собираются все боги Прибайкалья. Все дни этой так называемой научно-практической конференции шаманы молятся этим богам. В основном о благопо­лучии в Прибайкалье, чтобы не было природных катаклиз­мов, авиакатастроф. Правда, как рассказал один из шама­нов, чтобы это подействовало наверняка, лучше, чтобы такие молитвы проводились по заказу МЧС прямо на месте последней трагедии. «Мы никак не можем повлиять на мировые события, например, в Персидском зали­ве, в Америке. В таких случаях надо выезжать группе шаманов и там, на месте, камлать, мес­тных богов вызывать», - ска­зал Виктор Цыдыпов, член религиозного объединения шаманов «Тэнгэри».