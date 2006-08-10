Байкальские шаманы ждут заказ от МЧС
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Иван ДМИТРИЕВ ]
СОВРЕМЕННЫМ словом «мастер-класс» называют организаторы выступление шаманов из других стран. Иностранные обряды отличаются от проводимых. Но как говорят сами шаманы, это неважно. Главное, чтобы был результат: душа ушла в астрал, и тогда в тело сможет вселиться дух и пообщаться с людьми.
Первый подобный фестиваль прошел в 2002 году. По словам шамана Виктора Цыдыпова, тогда боги им сказали, что подобные мероприятия надо проводить ежегодно в течение 18 лет. Именно на этом острове. Ольхон шаманы называют сакральным сердцем Сибири. Здесь, на Шаман-горе, живет небесный покровитель Ольхона. И у него в гостях собираются все боги Прибайкалья. Все дни этой так называемой научно-практической конференции шаманы молятся этим богам. В основном о благополучии в Прибайкалье, чтобы не было природных катаклизмов, авиакатастроф. Правда, как рассказал один из шаманов, чтобы это подействовало наверняка, лучше, чтобы такие молитвы проводились по заказу МЧС прямо на месте последней трагедии. «Мы никак не можем повлиять на мировые события, например, в Персидском заливе, в Америке. В таких случаях надо выезжать группе шаманов и там, на месте, камлать, местных богов вызывать», - сказал Виктор Цыдыпов, член религиозного объединения шаманов «Тэнгэри».
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