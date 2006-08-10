Саакашвили обидел потомков Навуходоносора

ПРЕЗИДЕНТ Грузии Михаил Саакашвили, испортивший отношения не только с абхазами, осетинами и аджарцами, но и армянами Джавахетии (область в Грузии, где армяне хотят получить автономию) и азербайджанцами, живущими в селах южнее Тбилиси, продолжает в том же духе. В июле он умудрился до предела обострить отношения и с потомками древнего царя Навуходоносора - ассирийцами.

27 июля полиция Грузии обыскала дом генерал-майора Бориса Иванова, в прошлом - одного из руководителей грузинских МВД и Минобороны. Он обвиняется в сотрудниче­стве с лидером мятежных сванов г-ном Квициани. Будто бы звонил ему с мобильного телефона. Однако г-н Иванов утверждал на судебном заседании, что звонил не он, а один из его друзей.

Обыск у Иванова провели без присутствия адвокатов и понятых: генерала обвинили в хранении наркотиков, которые, скорее всего, ему подбросили во время обыска. Но Саакашвили еще не знает, с кем связался. Дело в том, что генерал, несмотря на русскую фамилию, является по происхождению ассирийцем, а этот небольшой, но гордый народ своих в обиду не дает. 4 августа ассирийцы провели пикеты в Москве и Тбилиси с требованием освободить Бориса Иванова.

Но самым чувствительным ударом для Саакашвили могут стать проблемы в США. С призывом одуматься к грузинскому президенту впервые обратились не только российские власти, но и американский сенатор Джон Нимрод, возглавляющий Всемирный ассирийский альянс. Он теперь будет добиваться того, чтобы американские власти обратили внимание на преследование национальных меньшинств Грузии.