Информационный «колпак» теперь узаконен
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
НА ДНЯХ президент подписал Федеральный закон «О персональных данных». Теперь сбор информации о гражданах России может проводиться только в строгих рамках, определенных российским законодательством. Кто может собирать о вас информацию? Как она должна храниться? Кому предоставляться? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в новом законе. Кстати, теперь гражданин России может не рассказывать о себе лишнего, даже если этого настойчиво требуют различные кадровики, банковские служащие, налоговики и другие сборщики информации. По новому закону, вы вправе требовать, чтобы нежелательные сведения были удалены из всех баз данных, даже из телефонных справочников. Важнейший принцип, заложенный в законе «О персональных данных», - это личное согласие гражданина на получение и обработку его персональных данных.
Правда, это не касается спецслужб и правоохранительных органов. Но сейчас под информационным «колпаком» нас держат и банки, выдающие кредиты, и сотовые компании, и частные клиники. Да мало ли коммерческих организаций, собирающих о нас различные сведения!
Сейчас никто не может требовать от гражданина сведений больше, чем требуется для объявленной цели. По новому закону, нельзя вносить в базы данных сведения о национальности, политических и религиозных взглядах, интимной жизни. Все эти данные относятся к специальной категории. Для кадровиков и коммерсантов эти сведения стали под запретом.
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