Пьер Ришар построил в России Эйфелеву башню

КОМИК с мировым именем, истинный парижанин Пьер Ришар за последний год снялся в России сразу в двух кинокартинах: в сериале «Парижане» и фильме-сказке «Где живет Пьер Ноэль?»

Как-то раз судьба свела его с российским режиссером и продюсером Русланом Витрянюком (режиссер из Моск­вы снимает в Париже фильм совместно со студией Люка Бессона). Он-то и предложил мэтру французского кино роль сельского учителя Елисея Кувалдина в российском сериале «Парижане».

Ришар с восторгом принял предложение. Съемки проходили в селе Тулиновка, под Тамбовом. По сюжету фильма - это русская деревня с красивым названием Париж. И живут там сплошные «парижане». И именно там Ришар-Кувалдин сам смастерил и поставил (по сюжету фильма) Эйфелеву башню. Во время съемок в Тулиновке появились вывески «Парижский минимаркет», кафе «Каннские львы»...

Француз провел под Тамбовом полных 3 дня. От тамбовского губернатора Олега Бетина он получил в подарок валенки и шапку-ушанку (чтобы теплее было работать). Местные жители долго не могли поверить собственным глазам, когда на главной площади в Тулиновке увидели «высокого блондина в черном ботинке». Пьер Ришар раздал огромное количество автографов. Вместе с ним в сериале снимались Амалия Мордвинова, Евгений Стычкин, Георгий Мартиросян. Режиссер фильма - Сергей Полянский, сценарий написал Вячеслав Рогожкин.