В Чите приговор встречают во всеоружии
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Валерий КУРНОСОВ ]
В ЧИТИНСКОЙ области жители мечтают попасть в суд. Как в прямом, так и переносном смыслах. Иначе чем объяснить, что только за первое полугодие 2006 г. стационарные и ручные металлодетекторы, работающие на входе в залы судебных заседаний, зафиксировали 253 попытки пронести запрещенные предметы.
Горячие забайкальские казаки несут в суд всякие диковинные вещи. И если ковбойский наскок в суд с двумя пистолетами, 120 ножами, 34 аэрозольными распылителями, 2 электрошокерами и другими подобными предметами еще как-то объясним, то попытка пронести в зал суда литр серной кислоты - случай экзотический. Удивил суд Центрального района Читы и подсудимый, который пытался пронести на судебное заседание боеприпасы. Вероятно, он готовился встретить приговор и тюрьму во всеоружии.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес