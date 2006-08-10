В Чите приговор встречают во всеоружии

В ЧИТИНСКОЙ области жители мечтают попасть в суд. Как в прямом, так и переносном смыслах. Иначе чем объяснить, что только за первое полугодие 2006 г. стационарные и ручные металлодетекторы, работающие на входе в залы судебных заседаний, зафиксировали 253 попытки пронести запрещенные предметы.

Горячие забайкальские казаки несут в суд всякие диковинные вещи. И если ковбойский наскок в суд с двумя пистолетами, 120 ножами, 34 аэрозольными распылителями, 2 электрошокерами и другими подобными предметами еще как-то объясним, то попытка пронести в зал суда литр серной кислоты - случай экзотический. Удивил суд Центрального района Читы и подсудимый, который пытался пронести на судебное заседание боеприпасы. Вероятно, он готовился встретить приговор и тюрьму во всеоружии.