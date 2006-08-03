Хамдамов хочет снять Доронину

ИЗВЕСТНЫЙ режиссер, сценарист и художник Рустам Хамдамов объявил, что собирается снимать фильм о пианистке. В главной роли он хочет видеть Татьяну Доронину. Рустам Хамдамов давно является горячим почитателем ее творчества. Фильмы с ее участием забыть невозможно: «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь». Да и сам Хамдамов давно заявил о себе не только как блестящий режиссер: его картины «В горах мое сердце», «Вокальные параллели», «Анна Карамазофф» помнят и очень любят. «Живой гений» (так часто называют Хамдамова кинокритики) известен еще и как великолепный художник по костюмам.

В 1992 г. Хамдамов получил грант президента Франции для выдающихся деятелей мировой культуры. Три года он жил во французской столице, где рисовал для Домов Высокой моды Милана, Парижа и Нью-Йорка.

В 1997 г. Хамдамов был удостоен самой престижной независимой национальной премии «Триумф» как художник, сценарист и кинорежиссер.

В 2003 г. он получил Гран-при «Культурное достояние нации». И в том же году впервые в истории русской культуры Рустам Хамдамов стал первым российским художником, чья работа (при жизни творца) была официально принята в современную коллекцию Эрмитажа.

Именно Рустам Хамдамов создал костюмы к спектаклю Андрея Кончаловского «Чайка». Новую картину о жизни пианистки Рустам Хамдамов задумал давно. Сценарий готов. Осталось лишь «сделать предложение» Татьяне Васильевне Дорониной.