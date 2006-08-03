Если отец Герой, получишь 25 тысяч рублей

НА ДНЯХ Министер­ство здравоохранения и социального развития выпустило приказ о компенсациях за льготы Героям Советского Союза, России и полным кавалерам ордена Славы. Наш корреспондент позвонил в ведомство Михаила Зурабова и попросил прокомментировать новый документ.

Специалисты Минздрав­соцразвития пояснили, что ежемесячная денежная выплата в размере 25 тыс. руб. устанавливается взамен льгот на один год только в том случае, если Герой до 1 октября предыдущего года подаст в Пенсионный фонд соответст­вующее заявление. Иначе он будет продолжать пользоваться натуральными льготами.

Замена льгот на деньги - для Героев дело сугубо добровольное. По новому приказу право как на денежную компенсацию, так и на льготы имеют также некоторые члены семьи покойного. Это вдова Героя, родители, а также дети в возрасте до 18 лет. Получат компенсацию за геройского отца и сын или дочь в возрасте до 23 лет, если они являются студентами-очниками. И еще одна особенность: ежемесячные 25 тыс. руб. компенсации делятся между всеми членами семьи, имеющими на них право.

Как Герою или его наследникам получить положенное им по закону? Для этого надо подать до 1 октября 2006 г. заявление по месту жительст­ва или по месту пребывания (если нет зарегистрированного места жительства).

А что делать, если Герой или его наследники на территории РФ не зарегистрированы ни по месту жительства, ни по месту пребывания? Тогда они вправе подать заявление по месту фактического проживания. Если Герой уже получает какую-либо пенсию или компенсацию за льготы по другому основанию (ведь «герой­ская» компенсация не отменяет права на монетизацию иных льгот), то заявление должно быть подано по местонахождению выплатного дела.

В новом приказе предусмотрено все. Не забыты и Герои, проживающие в стационарах соцобслуживания, и даже осужденные к лишению свободы. Им следует подать заявление на имя начальника по местонахождению дома престарелых или тюрьмы.

Для получения денежной компенсации от члена семьи погибшего Героя в Пенсионном фонде потребуют паспорт, свидетельство о смерти, «герой­ское» удостоверение погибшего, документ, подтверждающий родственные отношения с погибшим, и справку о составе семьи Героя. Для сына или дочери в возрасте 18-23 лет нужен и студенческий билет.