Если отец Герой, получишь 25 тысяч рублей
№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Специалисты Минздравсоцразвития пояснили, что ежемесячная денежная выплата в размере 25 тыс. руб. устанавливается взамен льгот на один год только в том случае, если Герой до 1 октября предыдущего года подаст в Пенсионный фонд соответствующее заявление. Иначе он будет продолжать пользоваться натуральными льготами.
Замена льгот на деньги - для Героев дело сугубо добровольное. По новому приказу право как на денежную компенсацию, так и на льготы имеют также некоторые члены семьи покойного. Это вдова Героя, родители, а также дети в возрасте до 18 лет. Получат компенсацию за геройского отца и сын или дочь в возрасте до 23 лет, если они являются студентами-очниками. И еще одна особенность: ежемесячные 25 тыс. руб. компенсации делятся между всеми членами семьи, имеющими на них право.
Как Герою или его наследникам получить положенное им по закону? Для этого надо подать до 1 октября 2006 г. заявление по месту жительства или по месту пребывания (если нет зарегистрированного места жительства).
А что делать, если Герой или его наследники на территории РФ не зарегистрированы ни по месту жительства, ни по месту пребывания? Тогда они вправе подать заявление по месту фактического проживания. Если Герой уже получает какую-либо пенсию или компенсацию за льготы по другому основанию (ведь «геройская» компенсация не отменяет права на монетизацию иных льгот), то заявление должно быть подано по местонахождению выплатного дела.
В новом приказе предусмотрено все. Не забыты и Герои, проживающие в стационарах соцобслуживания, и даже осужденные к лишению свободы. Им следует подать заявление на имя начальника по местонахождению дома престарелых или тюрьмы.
Для получения денежной компенсации от члена семьи погибшего Героя в Пенсионном фонде потребуют паспорт, свидетельство о смерти, «геройское» удостоверение погибшего, документ, подтверждающий родственные отношения с погибшим, и справку о составе семьи Героя. Для сына или дочери в возрасте 18-23 лет нужен и студенческий билет.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес