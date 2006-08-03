Создатель «Белого солнца пустыни» снимает новый фильм

режиссер, народный артист России - создатель таких шедевров, как «Женя, Женечка и «катюша» (1965 г.), «Белое солнце пустыни» (1969 г.), «Звезда пленительного счастья» (1975 г.) - заканчивает работу над фильмом «Багровый цвет снегопада».

Действие картины начинается в 1916 г. и завершается в 1927 г. сначала в России, а потом в Канаде. Это история любви подполковника царской армии, героя Русско-японской войны Ростислава Баторского и молоденькой сестры милосердия Ксении Герстель. Владимир Мотыль писал сценарий со своих родителей: матушка режиссера Берта Антоновна Левина была помощницей Антона Макаренко в харьковской колонии для беспризорников, а отец был эмигрантом из Польши. История их любви потрясает, но в начале 30-х Яков Мотыль был арестован и отправлен на Соловки, а Берта Антоновна оказалась в ссылке на Урале.

Главные роли в новом фильме исполняют Даниэла Стоянович, молодая сербская актриса, живущая и работающая в Петербурге. Мотыль всегда славился открытием будущих кинозвезд: именно он явил миру таких актеров, как Эва Шикульска, Олег Даль, Игорь Костолевский, Станислав Садальский.

На роль подполковника царской армии Владимир Мотыль пригласил Михаила Филиппова («Досье детектива Дубровского», «Петербургские тайны» и др.).

Еще в картине у Мотыля заняты актер Анатолий Белый («Тихие омуты», «Бригада») и актер Театра на Таганке Александр Цуркан (получивший известность после выхода в прокат фильма «Штрафбат»). На съемки фильма ушло около 3 млн. долларов.