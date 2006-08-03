«Колдунья» Марина Влади заканчивает работу над одиннадцатой книгой

НЕДАВНО в Музее восковых фигур в Киеве появились два новых обитателя - актер, поэт и музыкант Владимир Высоцкий и известная французская актриса Марина Влади (настоящее имя Марина-Катрин Полякофф-Байдарофф). Как известно, они прожили вместе целых 13 лет (1967-1980 гг.).

Свою первую книгу Марина Влади выпустила в 1989 г. под названием «Владимир, или Прерванный полет». После этого из-под пера актрисы вышли и другие книги: «Дни любви», «Сны о России», «Путешествие Сергея Ивановича», «Бабушка», «Венецианский коллекционер», «Сказки для Милицы», «24 кадра в секунду», «Мой вишневый сад», «На пляже, человек в черном»... В начале августа Влади заканчивает новую книгу о Владимире Высоцком. Это будет пьеса, которую уже в ноябре покажут на сцене знаменитого парижского театра «Буфф дю Нор».

Влади четыре раза была замужем: ее мужьями были актер Робер Оссейн (настоящее имя Роберт Гусейнов), извест­ный советскому зрителю по роли графа де Пейрака в фильмах про Анжелику, второй муж - владелец авиакомпании Жан-Клод Бруйе, третий брак был с Владимиром Высоцким. А потом Марина Владимировна вышла замуж за министра здравоохранения Франции Леона Шварценберга (и овдовела в 2003 г., Леон умер от рака).

У Марины Влади - трое сыновей. Старший, Игорь, - актер, живет на Таити; средний, Петр, музыкант - на юге Франции (это дети Робера Оссейна). Младший, Владимир (сын Жана-Клода Бруйе) - в ЮАР, он владеет ранчо, занимается скотоводством. В ЮАР живет и любимая внучка Марины Влади - 14-летняя Ванина. Две внучки (от старшего сына Игоря) несколько лет назад погибли в автокатастрофе. Игорь Оссейн долгое время находился в коме. Но вернулся к нормальной жизни.

В начале 2006 г. в Екатеринбурге появился памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади. На открытие памятника Влади не приезжала.

Последний раз на могиле Высоцкого в Москве Марина Владимировна была в 2005 году.