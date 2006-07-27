На могиле Леонида Филатова появился бронзовый памятник

НЕСКОЛЬКО дней назад на могиле известного актера, режиссера и поэта Леонида Филатова появился бронзовый памятник, на котором золотыми буквами выгравировано «Чтобы помнили...»

Актер умер 26 октября 2003 года. За все это время вдова Филатова, известная актриса Нина Шацкая, искала деньги, чтобы увековечить память актера. Деньги собирали всем миром. Памятник создавался по эскизам Нины Шацкой. Первый вариант, предложенный другом Филатова актером Леонидом Ярмольником и театральным художником Давидом Боровским, вдова Филатова вежливо отклонила: по ее мнению, памятник не отражал творческую судьбу Леонида Филатова. И сегодня бронзовый Леонид Филатов - в полный рост - снова выходит на сцену. На Но­водевичьем кладбище.

В конце этого года у Леонида Филатова - юбилей, до которого он не дожил всего 3 года: 24 декабря Леониду Алексеевичу должно было бы исполниться 60 лет. В преддверии этой даты создан Благотворительный фонд Леонида Филатова.

Фонд активно занимается подготовкой к празднованию юбилея Леонида Филатова. Будет создан цикл телевизионных передач, изданы сборники воспоминаний о Леониде Алексеевиче, планируется организация Фестиваля театральных спектаклей по пьесам актера и организация конкурса молодых авторов сатирических стихотворений и пародий имени Л. Филатова. Организаторы заняты подготовкой выставок, посвященных жизни и творчеству актера-режиссера в Доме кино, Театральном музее им. Бахрушина, а также в театре «Содружество актеров Таганки». Будет учреждена стипендия имени Леонида Филатова для одаренных студентов творческих вузов. На фасаде москов­ского дома на Краснохолмской набережной, в котором долгое время жил актер, будет установлена мемориальная доска.

Благотворительный фонд Леонида Филатова будет благодарен за любую помощь.