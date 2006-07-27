Энрике Иглесиас приедет в Юрмалу вместе со Спидом

В МУЗЫКАЛЬНОЙ сто­лице Латвии Юрмале отрывается международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна-2006». Оргкомитет «Новой волны» пригласил в Юрмалу известного латиноамериканского певца, сына блистательного Хулио Иглесиаса, в качестве гостя конкурса. Молодой Иглесиас выступит на сцене 27 июля.

Вместе с Энрике Игле­си­а­сом в музыкальную столицу Латвии, возможно, приедет его возлюбленная, красавица-блондинка, бывшая теннисист­ка Анна Курникова, а также любимый пес по кличке Спид.

Сын Хулио Игле­сиаса и жур­налистки, бывшей филиппинской модели Изабель Прейс­лер, начал свою музыкальную карьеру 18-летним юношей под псевдонимом Эн­­­рике Мартинес. Свой первый сингл Мар­­­­тинес-Иглесиас лично продавал на улицах Мадрида. За пять лет он успел покорить весь мир своим пением, побить все мировые рекорды по продаваемости альбомов. Но частенько обожатели Энрике не узнают своего кумира, встречаясь с ним на улицах: если старший, 62-летний Хулио Иглесиас и на эстраде, и вне эстрады появляется в дорогих костюмах, рубашках и ярких галстуках, то младший, Энрике, обычно предпочитает майку, рваные джинсы и лыжные шапочки.

На днях возлюбленная певца (по другим сведениям - законная супруга) Анна Курникова (спортсменке сегодня 25) сообщила журналистам, что подумывает о возвращении на корт.