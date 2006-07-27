Энрике Иглесиас приедет в Юрмалу вместе со Спидом
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Григорий МАТИАС ]
Вместе с Энрике Иглесиасом в музыкальную столицу Латвии, возможно, приедет его возлюбленная, красавица-блондинка, бывшая теннисистка Анна Курникова, а также любимый пес по кличке Спид.
Сын Хулио Иглесиаса и журналистки, бывшей филиппинской модели Изабель Прейслер, начал свою музыкальную карьеру 18-летним юношей под псевдонимом Энрике Мартинес. Свой первый сингл Мартинес-Иглесиас лично продавал на улицах Мадрида. За пять лет он успел покорить весь мир своим пением, побить все мировые рекорды по продаваемости альбомов. Но частенько обожатели Энрике не узнают своего кумира, встречаясь с ним на улицах: если старший, 62-летний Хулио Иглесиас и на эстраде, и вне эстрады появляется в дорогих костюмах, рубашках и ярких галстуках, то младший, Энрике, обычно предпочитает майку, рваные джинсы и лыжные шапочки.
На днях возлюбленная певца (по другим сведениям - законная супруга) Анна Курникова (спортсменке сегодня 25) сообщила журналистам, что подумывает о возвращении на корт.
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