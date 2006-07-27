Александр Абдулов оказался на «Веселых похоронах»

РЕЖИССЕР-постановщик Владимир Фокин, известный зрителю по таким замечательным фильмам, как «ТАСС уполномочен заявить», «Сыщики», «Пятый ангел», заканчивает работу над картиной «Веселые похороны» (по одноименной повести писательницы Людмилы Улицкой). Сценарий фильма написал не менее известный Григорий Ряжский («Дети Ванюхина», «Умирать легко»). Г. Ряжский выступает в этом фильме и как продюсер.

В главных ролях заняты наши звезды - Александр Абдулов («Обыкновенное чудо», «Убить дракона»), Анна Алексахина («Американская ­трагедия», «Анна Карамазофф»), Вла­ди­мир Еремин («Преферанс по пятницам», «Маросейка, 12»), Борис Клюев («Моозунд», «Ко­ролева Марго»). Б. Клюев признался, что впервые за 10 лет прочел сценарий, который ему понравился.

- Это картина о еврейской эмиграции. Все они стремились в Америку, но когда оказались там, поняли, что приехали не туда. И что для американцев они все равно русские. И что так, как они живут, никто жить не может...

Абдулов играет главную роль - рыжего художника Аб­рама, или Алика, как зовут его близкие и друзья. Съемки картины «Веселые похороны» будут проходить не только в Москве, но и в Нью-Йорке, потому что картина - об эмигрантском быте русского художника. В Нью-Йорке киносъемочная группа должна заснять дом и дворик художника на Манхеттене.

Одну из ролей в фильме «Веселые похороны» играет 16-летняя Анна Дворжецкая, дочь погибшего в 1999 г. Евгения Дворжецкого. Это уже третья серьезная работа в кино юной Ани Дворжецкой - картины «Полоса препятствий» и «Любительница частного сыска Даша Васильева» уже вышли на экраны.

Декорации к фильму делал известный художник Виктор Петров, который работал на картине «Мэри Поппинс» и киношедевре Элема Климова «Иди и смотри».

Сценарий картины несколько разнится с содержанием повести Людмилы Улицкой. Это признает и автор сценария Григорий Викторович Ряжский. Но вещи «важные, принципиальные, щемящие» он все же постарался сохранить.

Картина «Веселые похороны» появится в прокате в сентябре-октябре 2006 года.