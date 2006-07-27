Военкоматы сократят

НЕДАВНО завершился очередной призыв в Вооруженные силы. К 1 июля 2006 г. в армейский строй стали 124 550 рекрутов. Как гордо отрапортовал президенту вице-премьер и министр обороны Сергей Иванов, план по призыву выполнен на 100%.

Но офицеры военкоматов вместо наград на днях получили печальное известие: из 2600 военных комиссариатов будут сокращены 407. Под нож попадут, в основном, небольшие военкоматы, расположенные в городах, районах и селах, где число призывников невелико.

Как сообщили газете «Ар­гументы i время» в Мини­с­терстве обороны РФ, до конца 2006 г. будут ликвидированы 157 военных комиссариатов, остальные 250 - до конца 2007 года. Штаты военкоматов уменьшатся с нынешних 17 тыс. человек до 12 тыс. офицеров, прапорщиков и гражданских служащих.

С 1 июля 2006 г. началась обещанная министром обороны ротация военкоматовских офицеров. Теперь они будут служить в одном военном комиссариате не более трех лет. Затем последует обязательная замена. И то и другое, по мнению Сергея Иванова, должно способствовать борьбе с коррупцией в армейской среде. По данным фонда «Индем», объем взяток за «отмазку» от призыва в армию вырос с 2001 г. по 2005 г. почти в тридцать раз - с 12,7 млн. долл. до 353,6 млн. «зеленых».