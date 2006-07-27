Японцы горячо полюбили русскую землю

ГОВОРЯТ, что пока в Петер­бур­ге премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми еще раз пытался завести разговор с российским президентом о русских землях на востоке, подданные Страны восходящего солнца вывозили эту землю ручной кладью. 16 июля, во время предполетного таможенного контроля авиарейса Новосибирск - Сеул, в ручной клади двух сотрудников Центра по изучению Северо-Восточной Азии Тохокского университета (город Сэндай) были обнаружены образцы почвы и воды.

Возмущенные японцы толковали о том, что это - образцы, собранные под гнездами колоний птиц и полученные в рамках научного обмена с Институтом систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук. Однако выяснилось, что в изъятых 37 ампулах и 40 пакетах на самом деле находились вода и грунт с озера Чаны. Образцы с этой территории включены в список товаров и технологий, экспорт которых контролируется в интересах национальной безопасности.