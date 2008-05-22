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Академики пройдут Долиной смерти

№ 21(107) от 22.05.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Академики пройдут Долиной смерти

 СТО лет назад через это место проходил торговый путь эвенков. Сейчас даже якутские охотники за километры обходят этот глухой район. Они рассказывают о закопанных под землей металлических «котлах» диаметром 6–9 метров. Внутри они полые – можно забраться внутрь. Даже в лютый зимний мороз котлы излучают тепло. Ночевавшие в них люди вскоре заболевали и умирали. Также в советских архивах сохранились показания охотника-эвенка. В 1971 г. он утверждал, что наткнулся на железную нору, в которой «лежат худые, черные, одноглазые люди в железных одеждах».

 Подобных свидетельств немало. Возможно, уже в августе загадка долины будет раскрыта. В это загадочное место отправится научная экспедиция из Москвы. В нее войдут исследователи из Институтов археологии, геохимии, кристаллографии, физики земли РАН. Рисковать ученые не намерены. Прежде чем вступать в долину, они исследуют ее с помощью беспилотного летательного аппарата. На нем установят аппаратуру, способную засечь любые металлические предметы на глубине до 10 метров.

 Конечно, в мистику и инопланетян ученые не верят. Но им известно, что в 1950-е гг. в этом районе проводились секретные ядерные испытания.

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