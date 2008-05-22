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Снят фильм о «русском Шиндлере»

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Снят фильм о «русском Шиндлере»

 В 1942-м Николай Киселев, уроженец Башкирии, партизанил в Белоруссии. Бригада действовала в районе Долгиново севернее Минска. В здешних лесах прятались евреи, бежавшие из местного гетто. Часть из них влилась в партизанские отряды, но оставались еще старики, женщины, дети, инвалиды. Никто не знал, что с ними делать. Для постоянно перемещающихся отрядов это была обуза, а оставить в лесах – значит обречь на смерть: раньше или позже обнаружат полицаи либо просто выморит голод. Партизанское командование предложило отчаянный, но единственно возможный вариант – вывести несчастных за линию фронта на советскую территорию. Задание поручили политруку Киселеву.

 Cовершив более чем 1500-километровый переход по оккупированной территории, Киселев вывел за линию фронта 218 человек – и был немедленно арестован СМЕРШем как дезертир. Но тут уже спасенные им люди бросились на выручку. Киселева освободили. После войны он работал в системе Внешторга. Скончался в 1974 году в Москве.

 В Израиле Киселеву присвоено звание Праведника Мира. Спасенные им люди, их дети и внуки ежегодно собираются в Тель-Авиве в день расстрела Долгиновского гетто. Киселева они почитают почти как святого.

 Сам Николай Яковлевич Киселев никогда не считал, что сделал что-то особенное. Он совершил подвиг и даже не заметил этого.

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