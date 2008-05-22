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Арсенал царской армии пустят на пугачи

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Арсенал царской армии пустят на пугачи

ПРИГОДНОЕ к использованию оружие претерпит конструкторскую и технологическую переделки. Из револьверов системы «Наган» образца 1895 г. будут изготавливаться сигнальные револьверы. Пистолеты «переквалифицируются» для стрельбы металлическими 4,5-мм шариками или резиновыми пулями. Внешний вид их мало изменится. Так что у граждан появится возможность за небольшие деньги обзавестись раритетным оружием, которое начинало воевать в прошлом веке. Немалая часть поступившего оружия, конечно, уйдет на переплавку – годы берут свое. Специализированный корпус по утилизации стрелкового оружия на «Ижмехе» – пока единственный в стране.

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