Монгольские дзерены беспрепятственно перешли границу России

– ДЗЕРЕН монгольский занесен в Красную книгу России, – рассказала «Аргументам неделi» пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы Мария Винокурова. – Появление дзеренов в таком количестве за последние 20 лет случилось впервые.

Из-за отсутствия водоемов и зеленой травы антилопы очень ослабли. Начался падеж от обезвоживания. Дзерены травмируются о колючую проволоку приграничных заграждений. Несколько сотен животных погибли.

Сегодня стада сконцентрировались на участке границы, примыкающем к заповеднику «Даурский». В этом районе к тому же обитают 800 местных дзеренов. Участок надежно охраняется инспекцией заповедника. Но неуправляемое стадо измученных животных может выйти за пределы территории.

Государственный заповедник «Даурский» и Всемирный фонд дикой природы собирают средства на спасение монгольской антилопы.