Избыточный вес и ежу помеха

во избежание проблем со здоровьем, вызванных ожирением, ученые предписали ежу-толстяку строжайшую диету - аналог диеты Аткинса. Она основана на употреблении в пищу продуктов с высоким содержанием протеинов.

По мнению врачей, причиной ожирения ежа, которого в центре назвали Джорджем, стали слишком жирные продукты, которыми в саду подкармливали птиц, - орешки и хлеб. Сейчас ежик соблюдает строгую диету - раз в день питается кормом для котов и совсем не ест хлеб.

Специалисты добавили к диете и физическую нагрузку. В результате Джордж похудел на полкилограмма. Теперь он весит 1,7 кг. Ожидается, что нормального веса он достигнет через 4-5 месяцев.