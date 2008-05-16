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В стране появится единая государственная кинокомпания

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Анна ПАНОВА ]

В стране появится единая государственная кинокомпания

 ТАКОЕ решение приняло руководство Росимущества на совещании с участием представителей Роскультуры, Минэкономразвития и руководителей трех киностудий. Сегодня администрации «Мосфильма» и «Киностудии имени Максима Горького» уже готовят единую концепцию развития всех трех киностудий.

 В Росимуществе считают, что изначально создание холдинга будет финансироваться за счет продажи непрофильного имущества киностудий - домов отдыха, лыжных баз, магазинов, ресторанов и кафе. В каком именно виде будет создана единая компания, пока неясно. Вполне возможно, что в холдинг смогут влиться частные производители. Представители студий неоднократно выступали против приватизации. Они серьезно опасались, что недвижимость может быть переделана бизнесменами под офисные и торговые здания.

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