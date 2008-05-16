В Эфиопии обнаружен дворец царицы Савской

ЦАРИЦА Савская - персонаж, встречающийся в легендах и преданиях различных народов и религий (эфиопских, древнееврейских, христианских и мусульманских). Историки полагают, что она была реальной правительницей Сабейского царства (государства Сабы), которое существовало приблизительно с конца II тыс. до н. э. по конец III в. н. э. на месте современного Йемена. По некоторым данным, жители древнего государства являлись солнцепоклонниками. Есть версия, что царица Савская была невестой библейского царя Соломона.

Из Библии известно: у древнеиудейского правителя насчитывалось 700 жен и 300 наложниц. В их число некоторые легенды включают и царицу Савскую. Считается, что в Х веке Соломон присоединил Сабу к своему государству под предлогом обращения населения соседних земель в «истинную» веру. На самом же деле мудрому царю нужен был выход к Красному морю. К тому же Саба слыла богатой страной, получающей огромные доходы от продажи ценных благовоний.

На месте руин царского дворца обнаружен Ковчег Завета - величайшая святыня иудейской религии. Это сундук из акации, обитый снаружи и изнутри золотыми пластинами. В нем, по преданию, хранились каменные скрижали Моисея с десятью заповедями. Ученые предполагают, что ковчег переправил в Эфиопию Менелик - сын царицы Савской и царя Соломона, который сменил веру и стал поклоняться Сириусу, но сохранил иудейскую святыню. Вокруг ковчега обнаружены явные следы принесения в жертву тельцов.