Смертельные вирусы едва не вырвались на свободу

Лихорадка Эбола, оставляющая больному два шанса из десяти. Вирус Непах, который выкашивает 90 человек из 100. Оспа, полностью уничтожившая население нескольких деревень в Центральной Африке. Это лишь самые известные «экспонаты» из многих тысяч чудовищных вирусов, хранящихся в стенах Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как установила внеплановая проверка, присмотр за этой кунсткамерой в «Векторе» был поставлен из рук вон плохо. Самые серьезные нарушения: к сбору и транспортировке опасных отходов допускались лица, не имеющие специальной подготовки. Кроме того, работники центра не соблюдали нормы безопасности при утилизации и обезвреживании шприцев и органических материалов из лабораторий.

Чем это грозило - лучше и не думать. Собранные инспекторами Ростехнадзора материалы уже направлены в суд. По данным «АН», со дня на день начнется экстренная проверка вирусологического центра в г. Оболенск Серпуховского района Московской области. Там хранится коллекция смертельных вирусов, почти не уступающая новосибирской.