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Нашли брачные документы Достоевского

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Нашли брачные документы Достоевского

ОНА считалась утраченной во время пожара 1919 г., но нашлась в Государственном архиве Новосибирской области. В книге, датированной 1857 годом, в разделе о брачующихся от 6 февраля, есть запись №17 о венчании Федора Достоевского и Марии Исаевой.

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