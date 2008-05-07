Нашли брачные документы Достоевского

ОНА считалась утраченной во время пожара 1919 г., но нашлась в Государственном архиве Новосибирской области. В книге, датированной 1857 годом, в разделе о брачующихся от 6 февраля, есть запись №17 о венчании Федора Достоевского и Марии Исаевой.