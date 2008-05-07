Не искусай!

В ТЮМЕНИ, например, предъявлено обвинение коммерсантке, покусавшей сотрудника ГИБДД. Как сообщили «АН» в местной прокуратуре, 41-летняя Анна П. привлечена к уголовной ответст­венности за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

7 июля 2007 г. в разгар свадебного веселья жених решил прокатиться на машине. Пьяного водителя заметил наряд ДПС. Пытаясь скрыться, автовладелец прибавил скорость, но при маневрировании машина остановилась лишь у здания кафе, где гуляла свадьба.

Сотрудники милиции задержали пьяного лихача и посадили в служебную машину для разбирательства. Горе-водитель, понимая, что совершил административное правонарушение, вновь попытался скрыться. Тогда милиционеры решили применить физическую силу и наручники. В это время из кафе выбежала мать задержанного, Анна П., и решила помочь сыну убежать от сотрудников милиции. Крепко вцепившись руками в инспектора ГИБДД, она трижды укусила его за руку и плечо. Расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет передано в суд.

А в Екатеринбурге Чкаловский районный суд признал 28-летнего Кирилла Астафьева виновным в нападении на сотрудника милиции и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. За то, что весной 2007 г. Астафьев укусил за руку сержанта милиции. Это случилось, когда пьяного Кирилла доставили в опорный пункт милиции. Там он и впился зубами в одного из сотрудников правоохранительных органов. Следствие квалифицировало действия Астафьева как применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

А в минувшую пятницу во Владивостоке пьяный водитель набросился на сотрудника ГИБДД и укусил его за руку, когда тот оформлял протокол о задержании. После нападения водителя отправили в ОВД для дачи показаний и проведения медицинской экспертизы.

По идее, пострадавшим милиционерам врачи должны были сделать уколы от бешенства.