Эстонию захватили Ивановы

В ЭСТОНИИ, чье население составляет примерно 1,4 млн. человек, живут сегодня почти 7 тыс. Ивановых. Причем первенство они удерживают уже несколько лет. И, судя по динамике, свои позиции уступать не собираются. За последние примерно три года численность Ивановых выросла почти на тысячу.

На втором месте – эстон­ская фамилия Тамм. Ее носят чуть больше 5 тыс. человек.