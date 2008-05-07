Эстонию захватили Ивановы
№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Георгий ЛОРИЯ ]
В ЭСТОНИИ, чье население составляет примерно 1,4 млн. человек, живут сегодня почти 7 тыс. Ивановых. Причем первенство они удерживают уже несколько лет. И, судя по динамике, свои позиции уступать не собираются. За последние примерно три года численность Ивановых выросла почти на тысячу.
На втором месте – эстонская фамилия Тамм. Ее носят чуть больше 5 тыс. человек.
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