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Лубянка выступает за использование детектора лжи

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Лубянка выступает за использование детектора лжи

 ПОПРАВКИ в кодекс направлены на то, чтобы исключить возможность необоснованного привлечения гражданина к уголовной ответственности за шпионаж. Поправки одобрил общественный совет при ФСБ РФ.

 Одобренные советом поправки в УК и УПК будут внесены в Госдуму в виде законопроекта. Дорабатывать законопроект будет специально созданная эксперт­ная группа.

 Несколько ранее МВД и ФСБ России предложили законопроект об использовании детектора лжи. Законопроект предусматривает проверку на полиграфе претендентов на ответственные посты в оборонные, энергетические и атомные ведомства.

 В России детектор лжи используется более 30 лет. Стать­я 57 Уголовно-процессуального кодекса РФ признает экспертизы, полученные на полиграфе, доказательством в суде.

 Законопроект об использовании полиграфа уже прошел согласование в 9 заинтересованных ведомствах.

 За 5 лет ФСБ РФ выявила 275 кадровых сотрудников и 27 агентов иностранных разведок, среди которых 35 граждан РФ. Пресечена деятельность 14 кадровых сотрудников и 33 агентов спецслужб иностранных государств.

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