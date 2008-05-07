Лубянка выступает за использование детектора лжи

ПОПРАВКИ в кодекс направлены на то, чтобы исключить возможность необоснованного привлечения гражданина к уголовной ответственности за шпионаж. Поправки одобрил общественный совет при ФСБ РФ.

Одобренные советом поправки в УК и УПК будут внесены в Госдуму в виде законопроекта. Дорабатывать законопроект будет специально созданная эксперт­ная группа.

Несколько ранее МВД и ФСБ России предложили законопроект об использовании детектора лжи. Законопроект предусматривает проверку на полиграфе претендентов на ответственные посты в оборонные, энергетические и атомные ведомства.

В России детектор лжи используется более 30 лет. Стать­я 57 Уголовно-процессуального кодекса РФ признает экспертизы, полученные на полиграфе, доказательством в суде.

Законопроект об использовании полиграфа уже прошел согласование в 9 заинтересованных ведомствах.

За 5 лет ФСБ РФ выявила 275 кадровых сотрудников и 27 агентов иностранных разведок, среди которых 35 граждан РФ. Пресечена деятельность 14 кадровых сотрудников и 33 агентов спецслужб иностранных государств.