Монархию восстановят с помощью «Мальтийского креста»

НА «МОСФИЛЬМЕ» начинается работа над приключенческим фильмом «Мальтийский крест», сниматься в котором будут звезды российского кино, как то: Юрий Соломин, Владимир Ильин («Приключения принца Флоризеля», «Сукины дети»), Максим Суханов («Страна глухих», «Женщин обижать не рекомендуется»), Олег Тактаров («Красный змей», «Зови меня Джинн») и др.

В роли главного режиссера и генерального продюсера выступает Александр Иншаков, президент Ассоциации каскадеров РФ, генеральный секретарь Национальной федерации карате России, президент Международного совета по абсолютным поединкам. Иншаков - известный актер и каскадер. Он знаком российскому зрителю по таким киношедеврам, как «Человек с бульвара Капуцинов» (1987 г.), «Такси-блюз» (1990 г.), «Дураки умирают по пятницам» (1991 г.), «Крестоносец» (1995 год).



Первоначально новая приключенческая картина должна была называться «Эффект подорожника» (сценарий был написан Алексеем Тимом), потом название поменялось на «Пока играет вино». Последнее и окончательное название - «Мальтийский крест».

О чем же это кино? Много лет магистры Мальтийского ордена ищут в России свою пропавшую священную реликвию и готовы выплатить за нее сумасшедшие деньги. Старинное предсказание гласит, если крест - один из главных символов царской власти - найдется, то в России восстановится монархия, чему Мальтийский орден готов всячески способствовать.

Мальтийский крест из особняка известных князей в свое время выкрали специально нанятые злоумышленники. Но украденное сокровище оказалось весьма искусной подделкой. Тем временем в Оружейной палате Кремля должна открыться выставка ценностей русской императорской семьи. На открытие из-за границы прибывает великая княгиня Наталья Павловна с внуком, князем Дмитрием. Члены царской фамилии везут в столицу России подлинный Мальтийский крест. Мошенники решают выкрасть князя Дмитрия и обменять его на реликвию. Они похищают князя и прячут его в загородном коттедже. Мальчика планируют убить, но князя Дмитрия спасают. В знак благодарности за жизнь князя Дмитрия Россия получит драгоценное сокровище в подарок.

В новой работе Александра Иншакова будет все: погони, великолепные каскадерские трюки, отменные рукопашные бои. Недаром на одну из главных ролей Александр Иншаков пригласил легендарного Олега Тактарова, известного актера-каскадера, живущего в США. В Голливуде Тактарова называют уважительно - «Русский медведь». Олег Тактаров сделал головокружительную карьеру: родившись в простой совет­ской семье (1967 г.) в секретном Арзамасе-16 (Федеральный ядерный центр России), где все молодые люди в основном становились физиками-ядерщиками, он сумел заявить о себе и в российском кинематографе, и - позже - в мировом.

Фильм «Мальтийский крест» должен выйти на экраны страны в начале 2007 года.