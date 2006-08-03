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Рубль вытесняет доллар

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

Рубль вытесняет доллар
Фото ИТАР-ТАСС

НАРОД еще не в панике, но уже лихорадочно сдает в обменники валюту. Как рассказал нашему корреспонденту первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев, только за последние шесть месяцев курс рубля укрепился на 2,5%.

Причем особенно большое укрепление к доллару - 6,4%. А вот к евро практически нулевой рост. И реальный эффективный курс за полгода вырос на 6,7%.
Почему это произошло?

- Средняя цена на нашу нефть за полугодие превысила 61 долл. за баррель, - говорит Улюкаев, - а это приводит к тому, что растет внешнеторговый оборот, растет позитивное сальдо торгового баланса.

В принципе, в этом нет ничего удивительного, последние пять лет мы живем с «высоким позитивным сальдо». Но в этом году его динамика еще выше, чем в предшествующие. В результате предложение валюты на внутреннем валютном рынке существенно опережает спрос. В этой связи Банк России является так называемым «чистым покупателем валюты». Приобретение валюты за первое полугодие составило 57 млрд. долларов.

Это значительно больше, чем год назад.

Люди стали делать гораздо больше сбережений. Свыше 3,2 трлн. рублей - таков объем депозитов населения страны. Причем впервые в этом году у нас сократилась доля валютных депозитов на фоне быстрого роста рублевых депозитов.

Обыватель поверил в рубль. А вот государство по-прежнему держит свою «заначку» исключительно в валюте. Так, по словам Алексея Улюкаева, Стабилизационный фонд Рос­сии будет размещен на счетах Центробанка в следующей пропорции: 45% - в долларах, 45% - в евро, 10% - в англий­ских фунтах стерлингов.

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