Андрей Макаревич – «крестный отец» писательницы Алены Свиридовой

ИЗВЕСТНАЯ россий­с­кая певица Алена Свиридова, автор таких хитов, как «Розовый фламинго», «Бедная овечка», сдала в типографию рукопись своего объемного литературного труда «Чемодан» (по другой версии - «Чемоданное настроение»).

Это забавные истории известной певицы о гастролях, путешествиях, друзьях-приятелях и скрытых лабиринтах отечественного шоу-бизнеса. Многие истории основаны на реальных событиях, но, как признается сама певица, кое-где в ее рассказах прослеживается изрядная доля вымысла. В итоге получилась полноценная художественная книга.

Музыкой Алена Свиридова (урожденная Елена Леонова) занимается с шести лет, сама пишет песни, работает над хореографией, сценическим имиджем. Кстати, родилась Алена Свиридова в Керчи, в семье военного летчика. У Свиридовой великолепный голос, диапазон которого позволяет ей свободно чувствовать себя как в классических блюзовых темах, так и в драматических балладах.

Алена Леонова-Свиридова одно время работала концерт­мейстером, актрисой в Мин­ском драматическом театре. По приглашению Юрия Ре­пяха, директора Богдана Ти­то­мира, приехала в Москву, где сразу весьма удачно записала несколько песен собственного сочинения.

В 2004 г. Алена Свиридова выступила в новом амплуа: стала драматической актрисой. Сегодня Свиридова принимает участие в спектакле театра «Школа современной пьесы» «Чайка. Настоящая оперетка», где не только поет, но и играет роль Аркадиной.

Алена Свиридова постоянно пишет. И лишь недавно певица открыла «страшную» тайну: оказывается, «крестным отцом» при вступлении Свиридовой в Союз писателей России стал Андрей Макаревич, основатель и худрук группы «Машина времени». Ко всему прочему - большой друг певицы.