Андрей Макаревич – «крестный отец» писательницы Алены Свиридовой
№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
ИЗВЕСТНАЯ российская певица Алена Свиридова, автор таких хитов, как «Розовый фламинго», «Бедная овечка», сдала в типографию рукопись своего объемного литературного труда «Чемодан» (по другой версии - «Чемоданное настроение»).
Это забавные истории известной певицы о гастролях, путешествиях, друзьях-приятелях и скрытых лабиринтах отечественного шоу-бизнеса. Многие истории основаны на реальных событиях, но, как признается сама певица, кое-где в ее рассказах прослеживается изрядная доля вымысла. В итоге получилась полноценная художественная книга.
Музыкой Алена Свиридова (урожденная Елена Леонова) занимается с шести лет, сама пишет песни, работает над хореографией, сценическим имиджем. Кстати, родилась Алена Свиридова в Керчи, в семье военного летчика. У Свиридовой великолепный голос, диапазон которого позволяет ей свободно чувствовать себя как в классических блюзовых темах, так и в драматических балладах.
Алена Леонова-Свиридова одно время работала концертмейстером, актрисой в Минском драматическом театре. По приглашению Юрия Репяха, директора Богдана Титомира, приехала в Москву, где сразу весьма удачно записала несколько песен собственного сочинения.
В 2004 г. Алена Свиридова выступила в новом амплуа: стала драматической актрисой. Сегодня Свиридова принимает участие в спектакле театра «Школа современной пьесы» «Чайка. Настоящая оперетка», где не только поет, но и играет роль Аркадиной.
Алена Свиридова постоянно пишет. И лишь недавно певица открыла «страшную» тайну: оказывается, «крестным отцом» при вступлении Свиридовой в Союз писателей России стал Андрей Макаревич, основатель и худрук группы «Машина времени». Ко всему прочему - большой друг певицы.
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