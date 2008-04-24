В России живет 131 тыс. миллионеров
№ 17(103) от 24.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]
БОЛЬШЕ всего миллионеров живет в США – 3,1 млн. человек. На втором месте – Япония (765 тыс.), на третьем – Великобритания (557 тыс.), а на четвертом – Германия (375 тысяч).
По темпам роста лидируют развивающиеся страны. В Китае их стало больше на 14%, в Индии – на 9%, в Казахстане – на 8%. В апреле журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров. Из этого списка следует, что число долларовых миллиардеров в стране впервые превысило 100 человек. Самый богатый из них – Олег Дерипаска. Он владеет состоянием в 28,6 млрд. долларов.
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