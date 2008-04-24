В России живет 131 тыс. миллионеров

БОЛЬШЕ всего миллионеров живет в США – 3,1 млн. человек. На втором месте – Япония (765 тыс.), на третьем – Великобритания (557 тыс.), а на четвертом – Германия (375 тысяч).

По темпам роста лидируют развивающиеся страны. В Ки­тае их стало больше на 14%, в Индии – на 9%, в Казахстане – на 8%. В апреле журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров. Из этого списка следует, что число долларовых миллиардеров в стране впервые превысило 100 человек. Самый богатый из них – Олег Дерипаска. Он владеет состоянием в 28,6 ­млрд. долларов.