Атомная бомба не так страшна, как кажется
№ 17(103) от 24.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]
В момент взрыва температура достигала 5 млн. градусов, а ударная волна прокатилась по океану на 150 километров. Каково же было удивление исследователей, когда в полуторакилометровом кратере они в настоящее время обнаружили обычную подводную жизнь. Все виды – вполне нормальны, мутаций не зафиксировано. Правда, для человека уровень радиации в тех местах все еще слишком высок. Но правительство Маршалловых островов надеется, что уже через 15–20 лет атолл Бикини откроется для туристов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес