Сразу три объекта получили имя Бориса Ельцина
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Напомним, что дать имя Ельцина библиотеке в Питере предложил В. Путин. И сегодня полным ходом идут работы по реконструкции комплекса зданий Сената и Синода, где разместится не только Ельцинская библиотека, но и Конституционный суд России.
Не остался в стороне и родной регион Б. Ельцина: 23 апреля, в день смерти первого Президента РФ, в центре Екатеринбурга появилась улица Бориса Ельцина.
И вчера же поменял свое название Уральский государственный технический университет им. Кирова. Теперь он тоже носит имя Бориса Ельцина. Здесь молодой Ельцин учился с 1950 по 1955 год.
А на Новодевичьем кладбище в Москве на могиле Ельцина установили памятник работы народного художника РФ Георгия Франгуляна. Кандидатуру Франгуляна одобрили Фонд Бориса Ельцина и вдова первого Президента РФ Наина Ельцина (Франгулян «ставил» памятники поэту Булату Окуджаве на Старом Арбате и композитору Араму Хачатуряну в Брюсовом переулке). Георгий Франгулян выполнил монумент на могиле Ельцина в виде приспущенного российского флага, прикрывающего могилу усопшего. Рядом с флагом в брусчатке лежит православный крест серого цвета.
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