Сразу три объекта получили имя Бориса Ельцина

Напомним, что дать имя Ельцина библиотеке в Питере предложил В. Путин. И сегодня полным ходом идут работы по реконструкции комплекса зданий Сената и Синода, где разместится не только Ельцинская библиотека, но и Конституционный суд России.

Не остался в стороне и родной регион Б. Ельцина: 23 апреля, в день смерти первого Президента РФ, в центре Екатеринбурга появилась улица Бориса Ельцина.

И вчера же поменял свое название Уральский государственный технический университет им. Кирова. Теперь он тоже носит имя Бориса Ельцина. Здесь молодой Ельцин учился с 1950 по 1955 год.

А на Новодевичьем кладбище в Москве на могиле Ельцина установили памятник работы народного художника РФ Георгия Франгуляна. Кандидатуру Франгуляна одобрили Фонд Бориса Ельцина и вдова первого Президента РФ Наина Ельцина (Франгулян «ставил» памятники поэту Булату Окуджаве на Старом Арбате и композитору Араму Хачатуряну в Брюсовом переулке). Георгий Франгулян выполнил монумент на могиле Ельцина в виде приспущенного российского флага, прикрывающего могилу усопшего. Рядом с флагом в брусчатке лежит православный крест серого цвета.