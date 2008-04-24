Андрей Шевченко сыграет в Москве

Об участии последнего сообщил топ-менеджер лондонского клуба Питер Кеньон. Исполнительный директор англичан специально приезжал в нашу столицу на встречу с руководителями команд, которые сыграют в предстоящем Кубке РЖД. Сейчас как в Британии, так и на континенте не прекращаются разговоры о возвращении будущим летом самого дорогого игрока «Челси» Андрея Шевченко в Милан. «В составе какой из этих команд мы увидим украинца в Москве?» – атаковали Кеньона журналисты.

– Контракт Шевченко с «Челси» рассчитан до 2010 г., – невозмутимо заметил тот. – А вот новые футболисты в нашем клубе обязательно появятся. Нам накануне нового сезона будет важно проверить их возможности в таком сильном турнире. Надеемся, что нам удастся подержать Кубок РЖД в руках.

Председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов сообщил о том, что бюджет нынешнего Кубка РЖД составит 5 млн. евро (в прошлом году 7 млн. евро. – Прим. «АН»). А президент «Локо» Николай Наумов подчеркнул, что организаторы турнира рассчитывают оправдать все связанные с ним расходы. По его словам, цена билетов на трибуны стадиона железнодорожников в Черкизове будет колебаться от 500 до 2500 рублей.