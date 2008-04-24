В США началось восстание машин
№ 17(103) от 24.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]
Боевые роботы «Талон» появились в Ираке и Афганистане в прошлом году. Они оснащены манипуляторами для разминирования и пулеметом.
Первое время роботы действовали без сбоев, но потом произошли события, достойные фантастического боевика.
Сначала солдаты стали отмечать, что «Талоны» неправильно выполняют команды. То начинают двигаться не в том направлении, то самопроизвольно поворачивают стволы в сторону «союзников». Затем произошло неожиданное. Одна из машин повернулась в сторону солдат и... открыла огонь на поражение. Она стреляла, пока не кончился боезапас, а потом развернулась и попыталась «скрыться». Военные уничтожили взбунтовавшегося робота. Техники Пентагона пока не смогли объяснить причины его поведения. Фанаты «Терминатора» уже поговаривают о наступлении «Судного дня».
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