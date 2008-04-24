В США началось восстание машин

Боевые роботы «Талон» появились в Ираке и Афганистане в прошлом году. Они оснащены манипуляторами для разминирования и пулеметом.

Первое время роботы действовали без сбоев, но потом произошли события, достойные фантастического боевика.

Сначала солдаты стали отмечать, что «Талоны» неправильно выполняют команды. То начинают двигаться не в том направлении, то самопроизвольно поворачивают стволы в сторону «союзников». Затем произошло неожиданное. Одна из машин повернулась в сторону солдат и... открыла огонь на поражение. Она стреляла, пока не кончился боезапас, а потом развернулась и попыталась «скрыться». Военные уничтожили взбунтовавшегося робота. Техники Пентагона пока не смогли объяснить причины его поведения. Фанаты «Терминатора» уже поговаривают о наступлении «Судного дня».