Нас ждут хлебные карточки?

Быстрее всего дорожает продовольствие. Цены на хлеб, подсолнечное масло и сахар только за январь и февраль подскочили на 4–6%. С начала марта хлеб «прибавил» еще 20%. Экономисты хватаются за головы, а население переходит на все более дешевые продукты питания.

Конечно, это не только российская проблема. Во всем мире цены на еду подскочили на 5–40%. ООН бьет тревогу. В Египте и на Гаити начались голодные бунты.

Так что на мировом фоне мы еще неплохо выглядим. Хотя в некоторых регионах ситуация приближается к «египетской». В марте в Приморье и в Ставрополе хлеб подорожал на 25%. В Екатеринбурге на 9% взлетела цена на молоко.

Пока федеральные чиновники гадают, как справиться с зашкаливающей инфляцией, в регионах принимают меры. В Омске, Хабаровске и Забайкалье на рынок «выпустили» зерно из государственных запасов. На Сахалине и в Петербурге заговорили о талонах на продукты.

Мера не так страшна, как кажется. За основу берут… американский опыт. В США продукты по талонам получают 28 млн. человек. Таким способом правительство поддерживает пенсионеров и малообеспеченных граждан.

Если заевшимся американцам не зазорно – почему бы и нам не ввести эту систему?