Атакуют китайские клоны

Между тем мало кто знает, что положение с копированием нашей военно-технической продукции просто катастрофическое. И, судя по имеющимся прецедентам, самолетное воровство вновь окажется безнаказанным. Несколько лет назад китайцам в качестве экспоната был продан космический скафандр типа «Сокол». В них космонавты взлетают на орбиту и приземляются. «Соколы» обеспечивают герметичность и снабжение дыхательной смесью.

По условиям продажи китайцы не имели права разбирать и копировать российский скафандр. Все вышло с точностью до наоборот. Первый «тайконавт» полетел в 100%-ной копии «Сокола». А на требования российской фирмы-производителя допустить их представителя на осмотр китайского производства и проинспектировать соблюдение договора китайцы ответили отказом. Они сослались на секретность.

По нашим сведениям, очередной жертвой станет скафандр выходного типа «Орлан». В нем российские и американские исследователи космоса выходят за пределы станции и работают там более 6 часов. Как стало известно «АН», к отправке в Китай уже готовы два таких скафандра. Так что срок выхода в открытый космос китайского героя-естествоиспытателя зависит только от того, как быстро «Орлан» разберут до последнего винтика и начнут клепать на секретных фабриках.