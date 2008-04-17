Половину медведей Камчатки отстреляют иностранцы
№ 16(102) от 17.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]
В ЭТОМ году на территории Камчатского края в период весенней охоты разрешено добыть 625 бурых медведей. Квота на добычу 300 медведей установлена для территории Корякского округа, 325 – для территории Камчатской области. Одна именная лицензия обойдется охотнику в 6 тыс. рублей.
Охотники из США, Германии, Канады и других стран в Корякии имеют право получить 142 лицензии, на территории Камчатской области – 148. Это составляет почти половину лицензий на добычу бурого медведя. Для коренных малочисленных народов Крайнего Севера выделено всего 5% от общей квоты. Коряки уже возмущаются – на 10 тыс. аборигенов 15 лицензий – капля в море.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес