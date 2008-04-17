Можно прописаться на даче

МЕСЯЦ назад суд начал проверку Закона № 66 ФЗ по жалобе граждан, которым отказали в регистрации на дачном участке. Вследствие чего они лишались конституционных прав на социальные и медицинские услуги по месту жительства, а также права голосовать.

Решение суда означает, что теперь россияне смогут регистрироваться по месту жительства в дачных домах, принадлежащих садоводческим товариществам. Но при условии, что дом или строение признан жилым и находится на землях населенных пунктов. Теперь, чтобы это узаконить, надо внести соответствующие поправки в различные федеральные законы. Этот процесс может затянуться надолго. Поэтому КС в постановлении уточнил, что регионы сами вправе отрегулировать этот вопрос. Пока субъекты принимают решения, граждане могут добиться прописки на даче через суд. Но прежде надо оформить в собственность дачные участки и жилые строения на них. Для этого необходимо сначала обратиться в администрацию населенных пунктов, к которым относится дачный участок. А чтобы получить регистрацию – в паспортный стол, ближайший к месту нахождения дачного домика.

Эксперты отмечают, что земля вокруг крупных городов резко вырастет в цене. Чиновникам, в свою очередь, в случае долгов по квартплате легче будет решить проблему с выселением на дачные участки.